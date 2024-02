Ações da Snap caem após empresa relatar vendas de anúncios abaixo de rivais

A Snap, cujas ações quase dobraram de valor no ano passado, estava a caminho de perder cerca de 9 bilhões de dólares em valor de mercado, com base no preço de suas ações a 11,66 nesta quarta-feira. O rival Pinterest também recuava mais de 1%%.

"Mais uma vez, os resultados da Snap decepcionaram os investidores", disse Jasmine Enberg, analista principal da Insider Intelligence, acrescentando que a recuperação da empresa não acompanhou o ritmo dos gigantes da tecnologia.

As vendas de anúncios da Meta aumentaram 25% durante o trimestre final de 2023 e o negócio de anúncios do Google, da Alphabet, cresceu 11%, enquanto as vendas de anúncios do YouTube aumentaram 16% no mesmo período.

"Logo após o desempenho estelar da Meta, uma preocupação persistente sobre a forma como a Snap está sendo administrada se transformou em uma crise de confiança", disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

A receita da empresa no quarto trimestre foi de 1,36 bilhão de dólares, abaixo das estimativas de 1,38 bilhão de dólares, de acordo com dados da LSEG.

A Snap disse nesta semana que demitirá 10% da equipe, ou 528 funcionários, a fim de "investir de forma incremental" no crescimento da empresa ao longo do tempo.