TSMC construirá 2ª fábrica de chips no Japão, aumenta investimento para US$20 bi

TAIPÉ (Reuters) - A fabricante de chips taiwanesa TSMC disse nesta terça-feira que construirá uma segunda fábrica japonesa para entrar em operação até o final de 2027, elevando o investimento total em seu empreendimento no Japão para mais de 20 bilhões de dólares com o apoio do governo de Tóquio.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co anunciou planos em 2021 para construir uma fábrica de chips de 7 bilhões de dólares na cidade de Kumamoto, em Kyushu, sul do Japão.

A TSMC disse no mês passado que a primeira fábrica japonesa seria inaugurada em fevereiro, com produção em volume no quarto trimestre, e que a empresa também estava explorando a construção de uma segunda fábrica no país.