Nintendo eleva previsão de venda do Switch em meio a expectativas por novo hardware

"Queremos manter o ímpeto dos negócios do Switch", disse o presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, em um briefing de resultados.

A empresa de jogos sediada em Kyoto vendeu 13,74 milhões de unidades do Switch nos primeiros nove meses do ano fiscal, uma queda de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O ciclo de vida do Switch foi ampliado por uma série de sucessos como "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", lançado em maio passado, e "Super Mario Bros. Wonder", que, colocado à venda em outubro, já vendeu mais de 10 milhões de unidades.

O Switch, cujas iterações incluem o Switch Lite, uma versão apenas portátil, e uma versão com tela OLED, sucedeu o Wii U, que teve um desempenho fraco, e tem um total de vendas que só perde para o portátil Nintendo DS, depois de passar o Wii.

A Nintendo relatou um lucro líquido recorde de 408 bilhões de ienes para o período de abril a dezembro.

"Haverá novos jogos do Switch por um tempo, com certeza, considerando a enorme base de instalação do modelo atual", disse Serkan Toto, fundador da consultoria da indústria de jogos Kantan Games, que espera que um dispositivo sucessor seja lançado ainda neste ano com preço em torno de 400 dólares.