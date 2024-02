Crescimento mensal de usuários e assinantes do Spotify supera as expectativas

O número de usuários ativos mensais aumentou em 23%, para 602 milhões no quarto trimestre, superando a estimativa do próprio Spotify e as previsões dos analistas, de 601,33 milhões.

Os assinantes premium, que respondem pela maior parte da receita da empresa, aumentaram 15%, para 236 milhões, superando as estimativas de 235,1 milhões, de acordo com dados da LSEG.

A empresa espera que os assinantes premium do trimestre atual atinjam 239 milhões, acima das estimativas de 238,3 milhões.

No entanto, a previsão do primeiro trimestre ficou abaixo das expectativas de Wall Street para o total de usuários e receita.

A previsão de usuários mensais do Spotify para o primeiro trimestre, de 618 milhões, ficou abaixo das estimativas de 618,8 milhões. A empresa espera que a receita chegue a 3,6 bilhões de euros, abaixo das expectativas de 3,64 bilhões de euros.

A empresa registrou um prejuízo operacional de 75 milhões de euros no quarto trimestre, em comparação com um prejuízo de 231 milhões de euros no trimestre anterior.