Amazon cortará centenas de empregos em suas unidades de saúde

A One Medical tem como objetivo reduzir seus custos operacionais fixos de 41% para 20% da receita total até 2028, disse a reportagem, acrescentando que a empresa também planeja reduzir o custo da visita de cada paciente para 322 dólares em 2024, de 372 dólares em 2023.

"Estamos realinhando alguns recursos para ajudar a acelerar nossos esforços", disse Lindsay.

A Amazon concordou em adquirir a One Medical em julho de 2022, em um negócio avaliado em cerca de 3,9 bilhões de dólares, incluindo dívidas líquidas.

A empresa iniciou 2024 com uma série de demissões em várias unidades, incluindo a Buy with Prime, a divisão de audiolivros e podcasts Audible e a unidade de streaming Twitch, de acordo com várias reportagens da mídia.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru)