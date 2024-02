Snap cortará 10% da força de trabalho em meio a contínua onda de demissões

(Reuters) - A Snap informou nesta segunda-feira que cortará cerca de 528 funcionários, ou 10% de sua força de trabalho global, sinal de que a onda de demissões em massa no setor de tecnologia observada em 2023 pode persistir enquanto as empresas lidam com a incerteza econômica.

A empresa, proprietária do aplicativo Snapchat, há muito tem se esforçado para transformar sua popularidade entre os jovens em um crescimento consistente de receita e competir com rivais maiores, como a Meta, dona do Facebook, que anunciou seu primeiro dividendo na quinta-feira após demitir funcionários no ano passado.

A Snap divulgará seus resultados do quarto trimestre na terça-feira.