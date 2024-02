Conselho de Supervisão da Meta diz que regra da empresa sobre deepfake é "incoerente"

A decisão desta segunda-feira é a primeira a criticar a política de "mídia manipulada" da Meta, que proíbe certos tipos de vídeos editados de forma enganosa, em meio a preocupações crescentes sobre o uso potencial de novas tecnologias de IA para influenciar as eleições presidenciais deste ano nos EUA.

A política "carece de justificativa persuasiva, é incoerente e confusa para os usuários, e não especifica claramente os danos que pretende evitar", disse o conselho.

O órgão sugeriu que a Meta atualize a regra para abranger conteúdo de áudio e vídeo, independentemente do uso de IA, e aplique rótulos identificando-o como manipulado.

O conselho não chegou a pedir que a política se aplique a fotografias, alertando que isso pode tornar a política muito difícil de ser executada.

A Meta, que também é proprietária do Instagram e do WhatsApp, informou ao conselho, durante a revisão, que estava planejando atualizar a política "para responder à evolução de uma IA nova e cada vez mais realista", de acordo com a decisão.

O vídeo no Facebook manipula imagens reais de Biden trocando adesivos escritos "Eu votei" com sua neta durante as eleições de meio de mandato de 2022 nos EUA e beijando-a na bochecha.