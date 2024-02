Amazon dispara na bolsa com IA, força do varejo e crescimento de receita

Pelo menos oito corretoras elevaram o preço-alvo das ações da Amazon, uma vez que a gigante do varejo registrou um aumento de 14% nas vendas do quarto trimestre.

As ações da Amazon acumularam valorização de 81% em 2023 e estavam sendo negociadas a 168,39 dólares antes da abertura do pregão desta sexta-feira, um dia depois que a companhia também previu que a receita do primeiro trimestre será de até 143,5 bilhões de dólares. Analistas esperavam estimativa de 142,13 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

No último fechamento, a Amazon foi negociada a 40,51 vezes o lucro futuro por ação, em comparação com múltiplos de 31,57 da Microsoft e 23,75 do Walmart.

A Amazon deve acrescentar mais de 100 bilhões de dólares ao seu valor de mercado se os ganhos pré-mercado se mantiverem nesta sexta-feira.

(Por Aishwarya Venugopal e Akash Sriram)