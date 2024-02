Ações da Meta saltam com 1º plano de dividendos após "ano da eficiência"

"A devolução de dinheiro aos acionistas é uma medida ousada e bem vista. O volume de caixa livre que circula pela empresa significa que ela é mais do que capaz de arcar com isso e ajuda a pagar os investidores por sua paciência", disse Sophie Lund-Yates, analista-chefe de ações da Hargreaves Lansdown.

Na quinta-feira, a Meta destacou fortes vendas de anúncios e recuperação no crescimento de usuários durante o quarto trimestre e a gigante da mídia social também previu receita para o trimestre atual acima das estimativas dos analistas.

A empresa trabalhou no ano passado para manter os custos baixos e dispensou mais de 21 mil funcionários desde o final de 2022, com Zuckerberg chamando 2023 de "ano da eficiência".

As ações da Meta são negociadas a 21,29 vezes o lucro esperado, em comparação com um múltiplo de 83,85 para a rival de mídia social Snap, 20,38 para a Alphabet, 40,51 para a Amazon e 31,57 para a Microsoft, de acordo com dados da LSEG.

A Meta é a quarta das chamadas ações "Magnificent Seven" a pagar dividendos, com seu rendimento de 0,51% igual ao da Apple.

A Meta pode elevar seu valor de mercado em 171 bilhões de dólares, com base no preço das ações no pré-mercado desta sexta-feira, de 461,30 dólares.