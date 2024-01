Samsung vê recuperação da demanda em 2024 após perda recorde no setor de chips

No entanto, a Samsung planeja aumentar as remessas anuais de smartphones emblemáticos a uma taxa de dois dígitos este ano, ajudada por seus mais recentes smartphones premium com funções de inteligência artificial em um esforço para desafiar a Apple.

A empresa também planeja solidificar sua liderança em telefones dobráveis, à medida que concorrentes como Google, da Alphabet, Motorola e Honor e Oppo da China aumentam suas ofertas de dobráveis.

Entre os negócios que permaneceram vulneráveis à fraca demanda do consumidor estiveram as unidades de fabricação de chips por contrato, TV e eletrodomésticos da Samsung.

O preço das ações da Samsung caiu 1,4% nas negociações da manhã, contra uma queda de 0,3% no índice de referência, depois que os resultados dos lucros de seus clientes Microsoft, Alphabet e AMD não atenderam às expectativas, segundo analistas.

As ações da empresa subiram 42% em 2023 com base nas expectativas de aumento da demanda por chips de memória, mas caíram cerca de 5% no acumulado do ano.