Microsoft destaca força da IA, mas ações caem por custos

"No geral, estamos vendo negócios maiores e mais estratégicos do Azure com um aumento no número de compromissos de mais de 1 bilhão de dólares do Azure", disse o executivo.

A receita total cresceu 18%, chegando a 62 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 31 de dezembro, em comparação com a estimativa média de analistas de 61,12 bilhões, de acordo com dados da LSEG. O lucro ajustado de 2,93 dólares por ação superou a estimativa média de 2,78 por ação.

As vendas do segmento de computação pessoal da Microsoft, que inclui o sistema operacional Windows e o videogame Xbox, cresceram 19%, chegando a 16,9 bilhões de dólares, impulsionadas em parte pela conclusão da compra da Activision Blizzard por 69 bilhões de dólares. Analistas esperavam faturamento de 16,8 bilhões de dólares no período.

O segmento de produtividade e processos de negócios da Microsoft, que contém a rede social LinkedIn e o Office, informou alta de receita de 13%, para 19,2 bilhões de dólares, superando as estimativas.

"A gigante do software apresentou um conjunto saudável de resultados, mas não em uma dose forte o suficiente para apaziguar o mercado", disse Sophie Lund-Yates, analista líder de ações da Hargreaves Lansdown.

Os investimentos da Microsoft aumentaram em 300 milhões de dólares em relação ao trimestre anterior, para 11,5 bilhões, colocando a empresa no caminho para investir mais de46 bilhões de dólares neste ano fiscal.