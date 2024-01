AMD eleva previsão para chips de IA em 2024 aquém do esperado por Wall Street

A companhia também previu uma receita para o primeiro trimestre abaixo das estimativas de Wall Street.

"A AMD apresentou um trimestre abaixo do esperado, com desempenho fraco de lucro e margens operacionais, disse Jesse Cohn, analista da Investing.com. "A empresa teve pouca margem de erro em meio a grandes expectativas e os investidores ficaram desapontados com a orientação futura fornecida para o trimestre atual."

Para o trimestre atual, os executivos da AMD previram receita de 5,4 bilhões de dólares, podendo variar em 300 milhões, em comparação com a estimativa média dos analistas de 5,73 bilhões, de acordo com dados da LSEG.

As ações da AMD acumularam valorização de cerca de 140% no último ano, superando o índice de referência PHLX Semiconductor em quase 90 pontos percentuais.

A presidente-executiva da AMD, Lisa Su, disse a analistas que a empresa poderia vender mais do que os 3,5 bilhões de dólares em chips de IA que está prevendo agora, uma vez que capacidade adicional entrará em operação no segundo semestre do ano.

À medida que empresas procuram desenvolver e operar seus próprios aplicativos de IA generativa, os investimentos estão sendo canalizados para processadores usados em servidores de IA.