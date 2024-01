Polícia alemã apreende US$2,17 bi em bitcoins na ação "mais ampla" de todos os tempos

(Reuters) - A polícia alemã confiscou 50.000 bitcoins no valor de 2,17 bilhões de dólares na "mais ampla" apreensão de criptomoedas já realizada no país, informou em um comunicado nesta terça-feira.

"Esta é a mais ampla apreensão de bitcoins pelas autoridades policiais na República Federal da Alemanha até o momento", disse a polícia da cidade de Dresden.

A investigação contou com o apoio do Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA), do FBI e de uma empresa de perícia forense em TI sediada em Munique, informou.