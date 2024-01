Neuralink, de Elon Musk, implanta chip em cérebro humano

A empresa tem enfrentado pedidos de análise em relação a seus protocolos de segurança. A Reuters informou no início deste mês que a empresa foi multada por violar as regras do Departamento de Transportes dos EUA (DOT) com relação à movimentação de materiais perigosos.

A empresa foi avaliada em cerca de 5 bilhões de dólares em junho passado, mas quatro parlamentares norte-americanos pediram à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA no final de novembro que investigasse se Musk havia enganado investidores sobre a segurança de sua tecnologia depois que registros veterinários mostraram problemas com os implantes em macacos, incluindo paralisia, convulsões e inchaço cerebral.

Musk escreveu em rede social em 10 de setembro que "nenhum macaco morreu como resultado de um implante Neuralink". Ele acrescentou que a empresa escolheu macacos "terminais" para minimizar o risco para macacos saudáveis.

(Por Akash Sriram e Kanjyik Ghosh)