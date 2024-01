Canon diz que interesse em novas ferramentas de produção de chips excede expectativas

Embora seja muito cedo para dizer quando as máquinas contribuirão para as vendas da Canon, "houve uma resposta maior do que esperávamos", disse Minoru Asada, chefe financeiro da Canon, a jornalistas.

A Canon pretende lançar as máquinas para a produção de chips de memória antes de expandir para outras áreas, disse Asada.

A Canon espera vender 247 de suas atuais máquinas de litografia no ano em comparação com 187 unidades no ano anterior, impulsionada pela demanda por microprocessadores usados em aplicações de inteligência artificial.

(Por Sam Nussey e Miho Uranaka)