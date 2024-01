Microsoft deve registrar aumento na receita impulsionado por inteligência artificial

O crescimento do negócio de nuvem da Microsoft também está se recuperando à medida que os clientes compram poder de computação na expectativa de usar seus serviços de inteligência artificial. Isso ajudou o Azure a ganhar participação de mercado, pois compete com o AWS da Amazon.com e o Google Cloud da Alphabet.

A Microsoft previu um crescimento de 26% a 27% para o Azure no segundo trimestre encerrado em 31 de dezembro. Os analistas da Visible Alpha esperam que o Azure cresça 27,7%.

"É muito cedo para modelar a contribuição da receita da inteligência artificial generativa antes de 2025 para qualquer empresa de software que não se chame Microsoft", disse o analista da RBC Capital Markets, Rishi Jaluria.

A Microsoft disse em outubro que espera que sua margem bruta do trimestre de dezembro para o negócio de nuvem fique praticamente estável em relação ao ano anterior, pois gasta para expandir sua infraestrutura de inteligência artificial para atender à crescente demanda. Espera-se que as despesas operacionais do segundo trimestre tenham o maior aumento em cinco trimestres, de acordo com a LSEG.

A expectativa é que uma recuperação no mercado de computadores pessoais eleve o crescimento da receita nos negócios de Windows e dispositivos da empresa para o maior valor em quatro anos.

Para seu segmento de negócios baseado no Windows, que inclui sua recente aquisição da empresa de jogos Activision, a companhia prevê um crescimento de vendas no segundo trimestre de cerca de 16% a 19%. Na semana passada, a Microsoft informou que demitiria 1.900 funcionários da Activision Blizzard e do Xbox, o que representa cerca de 8% do total da divisão Microsoft Gaming.