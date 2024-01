Presidente da OpenAI vai se reunir com fabricantes de chips Samsung e SK Hynix, dizem fontes

SEOUL (Reuters) - O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, visita a Coreia do Sul nesta sexta-feira e deve se reunir com líderes das fabricantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

Altman deve discutir possíveis parcerias para a fabricação de chips, disseram as fontes. Representantes de OpenAI, Samsung e SK não se manifestaram.

Tanto a SK Hynix quanto a Samsung Electronics fabricam chips de memória de alta largura de banda (HBM) que são usados em sistemas de inteligência artificial.