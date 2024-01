Microsoft Teams fica fora do ar para milhares de usuários, diz Downdetector

(Reuters) - Os serviços do aplicativo Microsoft Teams ficaram fora do ar para milhares de usuários nesta sexta-feira, de acordo com o site de rastreamento de interrupções Downdetector.com.

Houve mais de 13 mil incidentes de pessoas relatando problemas com a plataforma de mensagens, segundo o Downdetector, que rastreia interrupções reunindo relatórios de status de várias fontes, incluindo erros enviados pelo usuário em sua plataforma.

"Concluímos o failover na região da EMEA e a telemetria de serviço está mostrando alguma melhoria. Os failovers para as regiões da América do Norte e do Sul estão em andamento, e continuamos monitorando", disse a Microsoft, referindo-se à região da Europa, Oriente Médio e África, em uma publicação no X, antigo Twitter.