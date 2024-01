Fabricante de baterias LG Energy Solution projeta desaceleração do mercado global de veículos elétricos

O lucro está em linha com a previsão da empresa de 338 bilhões de wons, mas excede a estimativa de 298 bilhões de wons compilada pela LSEG SmartEstimate, que dá maior peso às estimativas de analistas que são mais consistentemente precisos.

O lucro do quarto trimestre, no entanto, caiu mais da metade em relação ao trimestre anterior devido à fraca demanda por veículos elétricos na Europa.

"Espera-se uma desaceleração temporária do crescimento da demanda global de baterias de VEs devido ao controle conservador de estoque dos fabricantes de equipamentos originais (FEOs), juntamente com o declínio contínuo do preço do metal", disse a LGES em um comunicado. FEOs se refere às montadoras de automóveis.

Os fatores de risco deste ano seriam a mudança no ritmo dos planos de transição para VEs pelas montadoras, a crescente concorrência na Europa, bem como as incertezas políticas, incluindo a eleição presidencial dos Estados Unidos, disse a LGES.

A previsão da LGES para as perspectivas de mercado deste ano ocorre depois que a Tesla, sua cliente montadora, alertou na quarta-feira sobre uma forte desaceleração este ano no crescimento das vendas de seus carros.

Na quinta-feira, a Hyundai Motor Co também sinalizou a desaceleração do sentimento do mercado de veículos elétricos.