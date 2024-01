Ação da Intel despenca 12% após previsão de demanda fraca por PCs

Analistas dizem que, embora muitas empresas no setor de chips tenham estado em alta ultimamente, a Intel é uma exceção devido às preocupações de que a empresa está atrasada para a competição no mercado de inteligência artificial para centrais de processamento de dados.

"Há o perigo de a Intel ser deixada para trás, uma vez que os chips de empresas como a Nvidia e a Advanced Micro Devices desempenham um papel cada vez mais importante no setor de IA", disse Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell.

A Intel divulgou uma projeção de receita mais de 2 bilhões de dólares mais baixa que o esperado por analistas para o primeiro trimestre. A previsão de lucro ajustado de 0,13 dólar por ação também ficou aquém das expectativas.

A Intel ainda não é competitiva no mercado de chips específicos de IA, mas os microprocessadores da empresa são frequentemente usadas em conjunto com chips de IA da Nvidia.

A previsão de um dos maiores fornecedores de chips de PCs diminuiu as esperanças de recuperação do mercado, fazendo com que as ações de outros fabricantes de microprocessadores caíssem antes da abertura dos mercados nesta sexta-feira.

Nvidia, AMD, Qualcomm e Micron Technology caíam entre 1% e 2,5%.