SAP reestruturará 8.000 postos de trabalho para se concentrar em inteligência artificial

A SAP, que espera encerrar o ano de 2024 com um quadro de funcionários semelhante aos níveis atuais, começou a fazer experimentos com o ChatGPT, da OpenAI, assim que a tecnologia de IA generativa começou a ganhar força e anunciou planos para incorporá-la em seus produtos no início do ano passado.

Agora, a empresa alemã espera que a inteligência artificial generativa mude fundamentalmente seus negócios e se comprometeu a investir mais de 1 bilhão de dólares apoiando startups de tecnologia com IA por meio de seu braço de investimentos, a Sapphire Ventures.

"Os ajustes certos estão sendo feitos e a empresa está sendo reorganizada para prepará-la para a era da inteligência artificial", disse o estrategista de investimentos Jürgen Molnar, da corretora RoboMarkets.

"Mesmo que seja provável que alguns funcionários sejam deixados de lado, a política de RH é menos uma questão de custo e mais uma questão estratégica, na qual muitas novas oportunidades provavelmente também surgirão", disse ele.

As empresas de tecnologia, incluindo gigantes globais como o Google e a Microsoft, embarcaram em uma onda de demissões nos últimos meses, pois procuram mudar seu foco para software de inteligência artificial e automação para aliviar as cargas de trabalho.

A maior parte dos custos de reestruturação ocorrerá no primeiro semestre do ano e contribuirá com 500 milhões de euros para o lucro operacional em 2025 devido a melhorias na eficiência.