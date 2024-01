Netflix dispara após resultado trimestral ressaltar domínio em "guerras de streaming"

As ações da pioneira do streaming estavam sendo negociadas no maior nível em mais de dois anos, com tal desempenho representando um ganho de mais de 20 bilhões de dólares em valor de mercado.

?A Netflix já venceu as guerras de streaming e este tipo de resultados/guidances fortes, especialmente em relação aos seus pares de streaming, é o que significa vencer?, disse Jeffrey Wlodarczak, analista do Pivotal Research Group.

Wlodarczak elevou seu preço-alvo para as ações para 700 dólares, o mais alto de Wall Street. No geral, mais da metade dos 44 analistas que cobrem a Netflix aumentaram seus preços-alvo, elevando a média para 554 dólares.

As ações da empresa têm um prêmio em relação aos rivais. Ela é negociada a quase 30 vezes seu lucro futuro de 12 meses, em comparação com as 20,41 vezes da Walt Disney., segundo dados do LSEG.

Alguns analistas acreditam que a avaliação pode ser justificada, uma vez que o esforço contínuo para a rentabilidade de outras empresas de streaming as forçará a licenciar mais títulos para a Netflix, o que poderá ajudar a Netflix a impulsionar o crescimento de assinantes e a receita média por usuário.

A empresa destacou a forte demanda por títulos licenciados como ?Young Sheldon? em sua divulgação de resultados na terça-feira. Sua programação no quarto trimestre também incluiu a última temporada de ?The Crown? e o filme ?The Killer?, de David Fincher.