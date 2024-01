ASML tem recorde de pedidos no quarto trimestre, mas mantém inalterada perspectiva para 2024

Ele disse que a empresa provavelmente aumentará suas estimativas ainda este ano, à medida que os mercados finais continuam a se recuperar. As ações da ASML subiram para seu nível mais alto desde novembro de 2021 no início do pregão e subiam 6,55% às 8h10 (horário de Brasília).

A empresa disse que as vendas para a China, geralmente seu terceiro maior mercado depois de Taiwan e Coreia do Sul, seriam impactadas em 2024 por novas restrições de exportação impostas em 2023 pelos Estados Unidos e pela Holanda, afetando até 15% de suas vendas na China.

Os fabricantes de chips chineses têm se expandido rapidamente com o apoio do governo, apesar dos pontos fracos da economia do país, com um grande desenvolvimento de tecnologia de fabricação de chips relativamente mais antiga.

(Reportagem de Toby Sterling)