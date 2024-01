Huawei se afasta do Android em próxima versão de sistema operacional Harmony

No entanto, versões anteriores do Harmony permitiam que aplicativos criados para Android fossem usados no sistema, o que não será mais possível, de acordo com a Caixin.

A Huawei não respondeu a um pedido de comentário.

Em agosto passado, a Huawei lançou inesperadamente sua série de smartphones Mate60, que se acredita ser alimentada por um conjunto de chips desenvolvido internamente.

O lançamento foi amplamente visto como a marca do retorno da Huawei ao mercado de smartphones de ponta após anos de dificuldades sob as sanções dos EUA.

A empresa espera que a receita de 2023 ultrapasse 700 bilhões de iuanes (97,3 bilhões de dólares), o que representa um crescimento de 9% em relação ao ano anterior, de acordo com uma mensagem interna do mês passado.

(Reportagem de David Kirton)