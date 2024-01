Versão russa da Wikipédia será lançada nesta segunda-feira, diz mídia

(Reuters) - O lançamento em grande escala do Ruwiki, uma versão russa da popular enciclopédia da internet Wikipédia, ocorrerá nesta segunda-feira, de acordo com a mídia russa.

O teste beta -- um teste de público limitado do site -- começou em meados de 2023, informou o jornal Kommersant, e já haveria mais artigos na Ruwiki do que no segmento de língua russa da Wikipédia.

A Rússia disse que ainda não estava planejando bloquear a Wikipédia -- uma das poucas fontes independentes de informação que sobreviveram na Rússia desde que a repressão estatal ao conteúdo online se intensificou após a invasão da Ucrânia por Moscou em fevereiro de 2022.