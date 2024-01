Militares e governo da China compram chips da Nvidia apesar de proibição dos EUA

Chris Miller, professor da Universidade Tufts e autor de "Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology" ("Guerra dos chips: a luta pela tecnologia mais importante do mundo"), disse que não é realista pensar que as restrições de exportação dos EUA possam ser estanques, já que os chips são pequenos e podem ser facilmente contrabandeados.

O principal objetivo é "jogar areia nas engrenagens do desenvolvimento de IA da China", dificultando o desenvolvimento de grandes grupos de chips avançados capazes de treinarem sistemas de inteligência artificial, acrescentou.

A maioria das licitações mostra que os chips estão sendo usados para aplicações de inteligência artificial. As quantidades da maioria das compras são, no entanto, muito pequenas, longe do que é necessário para construir um modelo sofisticado de inteligência artificial a partir do zero.

Um modelo semelhante ao GPT, da OpenAI, exigiria mais de 30 mil placas Nvidia A100, de acordo com a empresa de pesquisa TrendForce. Mas algumas delas já podem executar tarefas complexas de aprendizado de máquina e aprimorar os modelos de inteligência artificial existentes.

Em um exemplo, o Instituto de Inteligência Artificial de Shandong concedeu um contrato de 290 mil iuans (40.500 dólares) envolvendo 5 chips A100 à Shandong Chengxiang Electronic Technology no mês passado.

Muitas das licitações estipulam que os fornecedores devem entregar e instalar os produtos antes de receberem o pagamento. A maioria das universidades também publicou avisos mostrando que a transação foi concluída.