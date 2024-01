Jovem dos EUA se torna primeiro humano a vencer o Tetris

Por Rory Carroll

LOS ANGELES, Estados Unidos (Reuters) - Um garoto norte-americano de 13 anos foi a primeira pessoa a vencer o Tetris, forçando o clássico videogame com mais de três décadas de existência a travar.

Willis Gibson, streamer conhecido como Blue Scuti, disse "Please crash" (Por favor, trave) enquanto arrumava as peças do quebra-cabeça que caíam em cascata na tela e, momentos depois, teve seu desejo atendido quando o jogo congelou, levando-o a exclamar repetidamente "Oh my God!" (Oh meu Deus!) em um vídeo enviado ao YouTube em 2 de janeiro.