Chefe antitruste da UE se reunirá com CEOs de Big Techs nos EUA na próxima semana

Vestager se reunirá com o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, o presidente-executivo da Alphabet, Sundar Pichai, e seu diretor jurídico, Kent Walker, o presidente-executivo da Broadcom, Hock Tan, e o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, em San Francisco e Palo Alto, na quinta e sexta-feira da próxima semana, disse sua assessora Christina Holm Eiberg.

Ela também se encontrará com Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, e Jason Kwon, diretor de estratégia.

As reuniões vão focar na regulamentação digital europeia e na política de concorrência.

A reunião com Cook ocorre no momento em que a Apple se ofereceu no ano passado para permitir que rivais acessassem seus sistemas de pagamentos móveis tap-and-go usados ​​para carteiras móveis, em um esforço para resolver a investigação de Vestager e evitar a possibilidade de aplicação de uma multa expressiva.

A Comissão Europeia provavelmente buscará feedback de rivais e clientes este mês, embora uma decisão final não tenha sido tomada, disseram à Reuters pessoas familiarizadas com o assunto no mês passado.

A reunião de Vestager com a Alphabet em 11 de janeiro ocorre no mesmo dia em que um consultor do tribunal superior da Europa deve oferecer uma recomendação não vinculante sobre se os juízes devem aceitar ou rejeitar o recurso do Google, da Alphabet, contra uma multa de 2,42 bilhões de euros imposta por abuso de mercado relacionado ao seu serviço de compras.