Associação de carros elétricos estima alta de 60% nas vendas em 2024

"Acredito em 2024 que o mercado seguirá a mesma evolução do final ano passado, optando por tecnologias de zero ou baixa emissão, com um mix em torno de dois terços de veículos plug-in (PHEV e BEV) e um terço de híbridos convencionais (HEV)", disse o presidente da ABVE, Ricardo Bastos, em comunicado à imprensa.

Os veículos híbridos plug-in são aqueles que podem ter suas baterias recarregadas em tomadas enquanto os convencionais são os que são recarregados pelo próprio motor a combustão do veículo.

Em dezembro, segundo os dados da ABVE, os veículos plug-in atingiram 70% das vendas totais de eletrificados no Brasil (11.371, de um total de 16.279).

(Por Alberto Alerigi Jr.; )