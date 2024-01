Inteligência artificial será principal questão do G7 para Itália, diz primeira-ministra

ROMA (Reuters) - Os perigos apresentados pela inteligência artificial (IA) serão uma questão fundamental para a Itália em sua próxima presidência do Grupo dos Sete (G7), disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, nesta quinta-feira.

"Estou extremamente preocupada com o impacto (da IA) no mercado de trabalho", disse Meloni em uma tradicional coletiva de imprensa para marcar o fim do ano.

A Itália assumiu a presidência rotativa do G7 no início de janeiro. O país sediará uma cúpula de líderes do grupo em junho, mas Meloni disse que queria realizar uma reunião separada antes disso para se concentrar especificamente na IA.