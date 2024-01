Elvis fará seu retorno via realidade virtual em um show em Londres

Por Paul Sandle

LONDRES (Reuters) - Os fãs de Elvis Presley que não puderam ver seu herói quando ele estava vivo poderão ter um vislumbre da apresentação do Rei do Rock 'n' Roll no final deste ano, graças à realidade virtual.

O Elvis Evolution usará inteligência artificial e projeção holográfica, realidade aumentada e teatro ao vivo para recriar eventos da vida e da música de Presley, disse a Layered Reality, a empresa de entretenimento imersivo que está desenvolvendo o show.