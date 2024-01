Apple sofre segundo corte de recomendação em início de 2024 difícil

(Reuters) - A ação da Apple voltava a recuar nesta quinta-feira, o que fazia o valor de mercado da companhia encolher cerca de 176 bilhões de dólares desde o início do ano, depois que a Piper Sandler se tornou a segunda corretora nesta semana a reduzir recomendação sobre a empresa devido às preocupações com a fraca demanda por seus produtos, incluindo o iPhone.

As ações da Apple caíam 1% às 15h13 (horário de Brasília), atingindo o menor nível em oito semanas a 181,20 dólares. Se a queda se manter, a Apple poderá perder mais de 40 bilhões de dólares em valor de mercado no dia.

"Estamos preocupados com os estoques de aparelhos que entram no primeiro semestre de 24 e também achamos que as taxas de crescimento das vendas unitárias atingiram o pico... a deterioração do ambiente macro na China também pode pesar sobre os negócios de aparelhos", escreveu o analista-chefe da Piper Sandler, Harsh Kumar, em nota aos clientes.