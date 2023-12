Apple pode voltar a vender smartwatches após vitória em tribunal nos EUA

Uma decisão final pode custar milhões de dólares a qualquer uma das empresas e, potencialmente, forçar um acordo ou algum tipo de solução tecnológica por parte da Apple, disseram analistas. No entanto, em última análise, qualquer impacto financeiro para a Apple provavelmente será diminuído pela má publicidade que o processo está gerando, disseram eles.

As ações da Masimo caíram quase 4% após a decisão, e as ações da Apple permaneceram praticamente estáveis.

A ITC proibiu as importações e vendas de Apple Watches com tecnologia para leitura dos níveis de oxigênio no sangue do usuário. A partir do modelo da Série 6 em 2020, a Apple incluiu um recurso de oxímetro de pulso em seus smartwatches.

A Masimo acusou a Apple de contratar seus funcionários, roubar sua tecnologia de oximetria de pulso e incorporá-la aos Apple Watches. A Apple contra-atacou, chamando as ações legais da Masimo de "manobra para abrir caminho" para seu próprio smartwatch concorrente.

"A Apple pode facilmente desenvolver seu próprio software de monitoramento de sangue, é apenas uma questão de tempo... Os custos de desenvolvimento de software não são algo muito preocupante para uma empresa tão rica como a Apple", disse Stuart Cole, macroeconomista-chefe da Equiti Capital.

"A questão mais importante é que essa não é uma boa imagem para a Apple, pois sugere que ela está roubando tecnologia dos concorrentes em vez de desenvolver a sua própria. A Apple está lutando contra esse processo mais com um olho no que isso significa para seus futuros produtos vestíveis do que nesse software específico de monitoramento de oxigênio", disse Cole.