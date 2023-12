Governo dos EUA mantém proibição de tribunal à importação do Apple Watch

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recusou-se nesta terça-feira a vetar a decisão de um tribunal de proibir as importações de unidades do Apple Watch com base em uma reclamação da empresa de tecnologia de monitoramento médico Masimo.

A ordem da Comissão de Comércio Internacional dos EUA (ITC) entra em vigor nesta terça-feira, 26 de dezembro, e proíbe importações e vendas do produto da Apple que usam tecnologia que viola patentes para a leitura dos níveis de oxigênio no sangue. A Apple incluiu o recurso de oxímetro de pulso em seus relógios inteligentes a partir do modelo Series 6, em 2020.

A representante comercial dos EUA, Katherine Tai, decidiu não reverter a proibição após consultas cuidadosas. A decisão da ITC se tornou definitiva em 26 de dezembro, informou seu escritório nesta terça-feira.