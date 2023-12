Veículos autônomos em rotas limitadas avançam apesar de tropeços de robotáxis nos EUA

A Gatik conquistou a rede de mercados Kroger e a fabricante de alimentos processados Tyson Foods como clientes este ano. A empresa opera caminhões tradicionais de médio porte equipados com tecnologia autônoma e que entregam mercadorias em rotas que evitam hospitais e escolas.

Já a Aurora disse que está no caminho para começar a transportar cargas sem motorista entre Dallas e Houston até o final do próximo ano.

"Ainda achamos que o transporte rodoviário está prestes a ser o primeiro lançamento em escala real da tecnologia autônoma", disse Don Burnette, presidente-executivo da Kodiak Robotics, que opera caminhões autônomos de longa distância entre Houston e Oklahoma City.

Burnette disse que a Kodiak deve começar no próximo ano a usar caminhões sem os motorista de segurança que atualmente ficam ao volante em caso de necessidade.

Limitando o risco de implantação em uma cidade densamente povoada, a May Mobility, operadora de transporte sem motoristas com sede no Michigan, busca complementar ou substituir sistemas de trânsito conduzidos por humanos em uma área específica de uma cidade. A empresa já fechou acordos com as autoridades locais.

Fabricar e comercializar veículos autônomos, especialmente táxis robôs, tem sido mais difícil e mais custoso do que inicialmente se imaginava, o que tem suscitado preocupações de regulamentação, provocado ansiedade em investidores e críticas públicas. Os críticos reclamam que os robostáxis atrapalham o trânsito e colocam as pessoas em risco devido à direção errática ou paradas abruptas em meio a vias movimentadas.