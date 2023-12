Tesla vai atualizar 2 milhões de veículos nos EUA por sistema Autopilot

Separadamente, desde 2016, a NHTSA abriu mais de três dúzias de investigações especiais de colisões envolvendo carros da Tesla em casos em que há suspeita de uso de sistemas de direção como o Autopilot, com 23 mortes registradas até o momento.

A NHTSA disse que pode haver um risco maior de acidente em situações em que o sistema é ativado e o motorista não mantém a responsabilidade pela operação do veículo, ficando despreparado para intervir ou incapaz de reconhecer quando ele é desativado.

A agência investiga o Autopilot desde agosto de 2021. A investigação da agência permanecerá aberta enquanto ela monitora a eficácia das soluções da Tesla.

A empresa lançará a atualização para 2,03 milhões de veículos Modelo S, X, 3 e Y, disse a agência.

A NHTSA encerrou uma investigação anterior sobre o Autopilot em 2017 sem tomar nenhuma medida. O National Transportation Safety Board (NTSB) criticou a Tesla pela falta de salvaguardas no sistema do Autopilot, e a NHTSA por não garantir a segurança do Autopilot.