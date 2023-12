Presidente do conselho da Telecom Italia vai deixar o cargo

Na opinião da Vivendi, os acionistas que discordam do negócio com a KKR devem ser compensados e a finalização do acordo deve ser suspensa até que os juízes decidam sobre o caso, de acordo com as fontes.

A Telecom Italia afirmou que o conselho de administração, que no mês passado aprovou a venda da rede com voto favorável de 11 dos 14 diretores presentes à reunião, agiu dentro de seus direitos. A empresa espera finalizar o negócio até meados do próximo ano.