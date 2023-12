Grupo de mídia Axel Springer fecha parceria com OpenAI

NOVA YORK (Reuters) - O grupo de mídia Axel Springer está se associando à OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, em um acordo inédito que fornecerá resumos do conteúdo da Axel Springer em resposta a consultas ao ChatGPT, anunciaram as empresas nesta quarta-feira.

Como parte do acordo, quando os usuários fizerem uma pergunta ao ChatGPT, o chatbot entregará resumos de notícias relevantes das marcas da Axel Springer, incluindo Politico, Business Insider, Bild e Welt. Esses resumos incluirão material de histórias que, de outra forma, exigiriam assinaturas para serem lidas. Os resumos citarão a publicação da Axel Springer como fonte e também fornecerão um link para o artigo completo que resume.

Os resumos estarão disponíveis no ChatGPT assim que o artigo for publicado, para que as notícias de última hora façam parte da experiência do usuário, de acordo com Tom Rubin, chefe de propriedade intelectual e conteúdo da OpenAI. O conteúdo do conglomerado de mídia começará a aparecer no primeiro trimestre de 2024, afirmou Rubin.