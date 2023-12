Governo quer retomar PL das Fake News, mas debate sobre pagamento emperra texto

Por Débora Ely

PORTO ALEGRE, 13 Dez (Reuters) - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva espera que o Congresso retome em 2024 o projeto de lei para regular as redes sociais no país, conhecido como PL das Fake News, disse à Reuters o secretário nacional de Políticas Digitais, João Brant.

No entanto, o debate sobre plataformas digitais pagarem por conteúdos jornalísticos e direitos autorais ainda barra o avanço da proposta, segundo Brant e o relator do projeto, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP).