Google, Meta e Qualcomm se unem para ecossistemas digitais abertos

O grupo disse que trabalhará com acadêmicos, autoridades de política monetária e empresas sobre a abertura digital e como isso pode ser alcançado na Europa "por meio da implementação da Lei dos Mercados Digitais (DMA) e em futuros desenvolvimentos da estrutura regulatória da UE".

A DMA exige que os gatekeepers - gigantes da tecnologia que controlam o acesso às suas plataformas - permitam que terceiros interoperem com os serviços do próprio gatekeeper e que seus usuários comerciais promovam suas ofertas e celebrem contratos com seus clientes fora da plataforma do gatekeeper.

"Nos últimos meses, tivemos várias conversas sobre o que é 'bom' quando se trata de ecossistemas digitais na Europa, o que promove a inovação e o que terá um impacto positivo na competitividade. Acreditamos que a abertura é o elemento crucial", disse o fundador da Lynx, Stan Larroque, em um comunicado.

Outros membros do grupo são a fabricante chinesa de dispositivos eletrônicos Honor, a chinesa Lenovo, a startup francesa de realidade aumentada Lynx, a fabricante norte-americana de equipamentos de telecomunicações Motorola, a fabricante britânica de eletrônicos Nothing, a empresa norueguesa de tecnologia Opera e a provedora alemã de serviços de mensagens Wire.

A Coalizão afirmou que seu objetivo é abrir ecossistemas digitais por meio da colaboração entre setores e promover conectividade contínua e sistemas interoperáveis, entre outros.