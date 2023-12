Google Cloud fecha parceria com Mistral AI em modelos de linguagem generativa

(Reuters) - O Google Cloud e a Mistral AI estão formando uma parceria para permitir que a startup de inteligência artificial generativa com sede em Paris distribua seus modelos de linguagem na infraestrutura da gigante da tecnologia.

"Como parte do acordo, a Mistral AI usará a infraestrutura otimizada para IA do Google Cloud, incluindo Aceleradores TPU, para realizar testes adicionais, construir e expandir seus LLMs (modelos de linguagem ampla), ao mesmo tempo em que se beneficia dos padrões de segurança e privacidade do Google Cloud", afirmaram as empresas em comunicado conjunto nesta quarta-feira.

Modelos de linguagem ampla são treinados com enormes quantidades de dados para serem capazes de responderem a perguntas que precisam de compreensão de leitura ou poderem produzir textos e outros conteúdos.