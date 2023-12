Airbnb pagará 576 milhões de euros para quitar obrigações fiscais na Itália

O acordo diz respeito às obrigações fiscais dos proprietários, ou "anfitriões", na Itália, que usam o Airbnb para alugar suas propriedades. O Airbnb retém parte da renda desses anfitriões e, em troca, assume suas obrigações fiscais.

O Airbnb disse que não estava tentando recuperar a quantia de seus anfitriões.

No mês passado, um juiz da Itália ordenou a apreensão de 779,5 milhões de euros da sede irlandesa do Airbnb por suposta evasão fiscal.

A investigação estava relacionada à suposta falha do Airbnb em reter 21% da renda de aluguel dos proprietários e pagá-la às autoridades fiscais italianas, conforme exigido por uma lei de 2017, disse o escritório do promotor de Milão.

A soma de 576 milhões de euros que o Airbnb concordou em pagar foi alcançada se subtraindo do valor de 779,5 milhões de euros da suposta evasão fiscal, com cerca de 200 milhões que alguns dos anfitriões pagaram independentemente às autoridades fiscais italianas, disseram três fontes com conhecimento direto do assunto.

As fontes também disseram que os promotores de Milão agora pedirão ao juiz que libere os 779,5 milhões de euros.