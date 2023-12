Oracle prevê receita abaixo do esperado por gastos fracos com computação em nuvem

Por Arsheeya Bajwa

(Reuters) - A Oracle previu receita trimestral abaixo do esperado, uma vez que uma economia incerta e a concorrência no mercado de computação em nuvem pesaram sobre a demanda.

Em outubro, a Alphabet, empresa controladora do Google, também divulgou o crescimento mais lento em sua divisão de computação em nuvem em pelo menos 11 trimestres, aumentando as preocupações do setor sobre a demanda.