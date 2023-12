Nokia reduz meta de margem de lucro para 2026 e fecha acordo com Deutsche Telekom

A empresa foi atingida depois que a AT&T escolheu a Ericsson para construir uma rede de telecomunicações usando uma nova tecnologia chamada rede de acesso aberta via rádio (Oran) que cobrirá 70% de seu tráfego sem fio nos EUA até o final de 2026.

"(A perda do acordo com) a AT&T é uma má notícia, e é claro que estamos admitindo isso", disse o presidente-executivo da Nokia, Pekka Lundmark, em uma entrevista, acrescentando que se tratava de uma situação específica do cliente, bastante orientada financeiramente e não pela tecnologia ou pelo desempenho.

"Não estamos vendo isso se espalhar para outros clientes", disse ele.

Separadamente, a Nokia e a Deutsche Telekom (DT) anunciaram um acordo nesta terça-feira para usar a Oran na Alemanha, marcando o retorno da empresa finlandesa às redes comerciais da DT.

"Estamos fora dessa rede desde 2017 e agora estamos voltando a ela por meio da tecnologia Oran, o que representa uma vitória significativa para nós", disse Lundmark.

O projeto já está em andamento e será estendido a partir do primeiro trimestre do próximo ano.