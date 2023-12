Epic Games vence processo contra Google em caso sobre loja de apps

A decisão marca uma derrota surpreendente para o Google, que, juntamente com a Apple, opera uma das maiores lojas de aplicativos do mundo. Se a decisão for mantida, ela tem o potencial de dar aos desenvolvedores mais influência sobre como seus aplicativos são distribuídos e como eles lucram com eles.

O Google disse que vai recorrer. "Continuaremos a defender o modelo de negócios do Android e permaneceremos profundamente comprometidos com nossos usuários, parceiros e com o ecossistema mais amplo do Android", disse Wilson White, vice-presidente de assuntos governamentais e políticas públicas do Google.

Na segunda-feira, o presidente-executivo da Epic, Tim Sweeney, comemorou a decisão no site de mídia social X, citando o "monopólio do Google Play".

Entre as alegações da Epic está a vinculação do Google da Play Store com o serviço de pagamento, o que significa que os desenvolvedores de apps são obrigados a usar ambos para terem seus produtos exibidos na loja.

O Google pode ser obrigado a permitir mais lojas de aplicativos em dispositivos com Android e perder a receita da parte que lhe cabe das compras no aplicativo.

"(O veredito de hoje) prova que as práticas da loja de aplicativos do Google são ilegais e abusam de seu monopólio para cobrar taxas exorbitantes, sufocar a concorrência e reduzir a inovação", disse a Epic em um comunicado.