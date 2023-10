Microsoft amplia liderança em nuvem sobre Alphabet com foco em OpenAI e grandes clientes

Por Aditya Soni

(Reuters) - A Microsoft está ultrapassando a Alphabet na corrida para ganhar dinheiro com inteligência artificial generativa por meio de apostas iniciais na OpenAI e foco em grandes clientes, levantando preocupações de que a controladora do Google possa perder participação no mercado de computação em nuvem.

Os gastos com nuvem por parte das empresas que se preparam para lançar recursos de IA impulsionaram uma recuperação no crescimento da plataforma Azure, da Microsoft, no primeiro trimestre.