Fabricante de baterias LGES alerta para desaceleração da demanda de veículos elétricos, ações caem

"A demanda por VEs no próximo ano pode ser menor do que as expectativas", disse o diretor financeiro da LGES, Lee Chang-sil, em uma teleconferência de resultados, citando esses fatores, além do ajuste das montadoras em suas estratégias de VEs, em resposta.

A LGES, que fornece para Tesla, General Motors e outras montadoras, disse que o crescimento da receita em 2024 não seria tão alto quanto a taxa de 30% prevista para este ano.

É provável que a recuperação da demanda dos fabricantes europeus demore, uma vez que os rivais chineses lançam veículos elétricos mais baratos na região, disse o vice-presidente da LGES, Kim Gyunghoon, durante a teleconferência. A LGES está reduzindo a produção em sua fábrica na Polônia em resposta para minimizar os custos, acrescentou Kim.

Nos Estados Unidos, a GM, sua parceira de joint venture em uma fábrica de baterias em Ohio e em mais duas em construção, disse na terça-feira que estava desacelerando o lançamento de vários modelos de veículos elétricos para cortar custos e reduzir os gastos com produtos de veículos elétricos para colocar os lucros à frente das metas de vendas.

As ações da LGES fecharam em queda de 8,7%, nível mais baixo em quase 15 meses, em comparação com a queda de 0,9% do índice de referência KOSPI.

Kang Dong-jin, analista da Hyundai Motor Securities, disse que as ações da LGES haviam caído antes da divulgação dos lucros devido às notícias negativas da GM, mas caíram ainda mais durante a teleconferência de resultados devido às perspectivas mais fracas.