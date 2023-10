Spotify tem lucro no 3° tri; usuários crescem acima do esperado

A margem bruta da companhia aumentou para 26,4% no período de julho a setembro, 166 pontos-base acima da registrada no mesmo período do ano anterior.

Depois de gastar mais de um bilhão de euros na construção do negócio de podcast, o Spotify tem mantido um controle rígido nos custos, tendo demitido 6% dos funcionários no início deste ano e, em julho, aumentado os preços dos planos premium em vários países.

O número de usuários ativos mensais cresceu 26%, para 574 milhões, no terceiro trimestre, superando a estimativa do próprio Spotify e a projeção de analistas de 565,7 milhões.

Os assinantes premium, que respondem pela maior parte da receita da empresa, aumentaram 16%, para 226 milhões, acima da estimativa de 223,7 milhões, de acordo com dados do IBES, da LSEG.

A receita subiu 11%, para 3,36 bilhões de euros, superior às estimativas de 3,33 bilhões de euros.

A projeção de usuários mensais do Spotify para o quarto trimestre coloca a empresa no caminho para atingir a meta de 1 bilhão de usuários e 100 bilhões de dólares de receita anual até 2030. Analistas esperavam uma estimativa de 591,2 milhões de ouvintes.