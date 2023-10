Qualcomm revela chip para notebooks com recursos de IA

Esses recursos de IA também serão incluídos nos chips da Qualcomm para smartphones. Google e Meta disseram nesta terça-feira que planejam tirar proveito deles.

O presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, disse durante a apresentação da Qualcomm que os chips ajudarão a inaugurar uma nova era de "PCs com IA" para empresas e consumidores.

"O trabalho que estamos fazendo juntos vai reunir essas experiências que não podem ser feitas sem uma nova arquitetura de sistema", disse Nadella.

A Qualcomm afirmou que o X Elite é mais rápido do que o chip M2 Max da Apple em algumas tarefas e mais eficiente em termos de energia do que os chips para PCs da Intel. Mas o vice-presidente sênior da Qualcomm, Alex Katouzian, disse que a maior novidade é que o chip pode lidar com modelos de inteligência artificial com 13 bilhões de parâmetros, uma medida aproximada de sofisticação para sistemas de IA que geram texto ou imagens.

