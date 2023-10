Logitech eleva projeções de venda e lucro para 2023

"Fizemos grandes progressos no sentido do retorno ao crescimento e ultrapassamos os nossos níveis de lucro pré-pandemia", disse o presidente-executivo interino, Guy Gecht.

Nos três meses até 30 de setembro, a Logitech continuou registrando queda nas vendas. No entanto, a queda de 8% no segundo trimestre, a 1,06 bilhão de dólares, foi metade do declínio de 16% registrado no trimestre anterior.

Isso significa que as vendas durante o primeiro semestre da empresa caíram 12% -- menos do que a queda prevista pela Logitech de 19% a 14%.

O lucro, por sua vez, subiu, à medida que a companhia continuou cortando custos, reduzindo gastos com logística e promoções.

O lucro operacional não-GAAP subiu 17% no segundo trimestre, a 183 milhões de dólares, elevando o total do semestre para 292 milhões de dólares -- melhor do que a previsão de 180 milhões a 220 milhões de dólares da Logitech.

Como resultado, a Logitech elevou suas perspectivas para vendas e lucro do ano inteiro.